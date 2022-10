Patru baieti din Barlad reprezinta Romania la Campionatul European de Rugby U18

Patru din cei 26 de "stejarei" care reprezinta Romania la Campionatul European de Rugby U18 din Georgia provin din Barlad. Trei sunt legitimati la CSS Barlad, iar unul a fost transferat in aceasta vara la CSM Constanta.Localitatea Rustavi, Georgia, gazduieste editia din acest an a Campionatului European de Rugby in XV. Competitia continentala se adreseaza categoriei de varsta U18 si se desfasoara intre 1 - 10 octombrie. Oficialii Federatiei Romane de Rugby au anuntat inca de pe 29 septembrie ... citeste toata stirea