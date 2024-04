Patru meciuri decisive pentru CSM Vaslui in Liga Zimbrilor

Pana la finalul actualului sezon, CSM Vaslui mare are de jucat doar trei meciuri, decisive pentru ramanerea in prima divizie a handbalului romanesc. Echipa vasluiana mai are de jucat cu Politehnica Timisoara si HC Buzau, acasa, cu Dinamo si CSM Sighisoara, in deplasare.Golgheterul CSM, Florin Acatrinei, spune ca Vasluiul este la mana sa si ca trebuie sa trateze cu maxima responsabilitate jocurile cu Timisoara, Buzau si Sighisoara, pentru a scapa de retrogradare."Suntem la mana noastra. Mai ... citește toată știrea