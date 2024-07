Patru rugbisti din Barlad, convocati pentru a pregati meciurile cu SUA si Canada

Nu mai putin de patru din cei 28 de rugbisti alesi de staff-ul FRR in urma cantonamentului din iunie pentru participarea la doua meciuri test World Rugby ale Romaniei cu SUA si Canada provin din Barlad. Partidele vor avea loc pe 5 iulie, in Chicago (SUA), respectiv pe 12 iulie, la Ottawa (Canada).Pe 1 iulie, oficialii Federatiei Romane de Rugby (FRR) au anuntat care sunt cei 28 de "stejari" pastrati in lotul national extins dupa cantonamentul din a doua parte a lunii iunie. Selectia s-a facut ... citește toată știrea