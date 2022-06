Patru rugbisti din Barlad vor participa la Rugby Europe Sevens Trophy, in Croatia si Ungaria

Patru dintre rugbistii ce provin din Barlad au intrat in vizorul staff-ului reprezentativei Romaniei de rugby 7 pentru a participa la cele doua etape ale Campionatului European de Rugby in 7 (Rugby Europe Sevens Trophy Series), al doilea esalon valoric al rugby-ului in 7 european. Prima etapa va avea loc intre 11-12 iunie, la Zagreb, capitala Croatiei, iar a doua etapa este programata pentru 18-19 iunie, la Budapesta, capitala Ungariei.Acestia sunt: fratii Robert Neagu (fundas, CSA Steaua ... citeste toata stirea