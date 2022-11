Patru vasluieni depistati de Inspectia Muncii muncind la negru

In urma celor 108 controale efectuate de inspectorii de la Inspectia Muncii in luna octombrie au fost sanctionati 40 de angajatori. Au fost aplicate 40 de sanctiuni contraventionale, 20 de amenzi, dintre care 18 angajatorilor si doua persoanelor fizice.In luna octombrie, inspectorii Inspectiei Muncii au efectuat 108 controale, 40 controale avand ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate in toate formele ei.In urma verificarilor au fost sanctionati 40 angajatori, fiind aplicate 40 ... citeste toata stirea