Pe "drumul cel bun": Prins in aceeasi noapte de doua ori beat la volan, intre controale i-a scazut alcoolemia

In noaptea de duminica spre luni, un barbat de 28 de ani din comuna Umbraresti, judetul Galati, a fost oprit in trafic de politistii vasluieni care au constatat ca a consumat bauturi alcoolice, prezentand o alcolemie de 0.85, susprndandu-i dreptul de conduce. Asta la ora 00:08, pentru ca la ora 03:40 a fost oprit in trafic din nou, dar cu o alcoolemie mai mica: 0.74 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii nu i-au apreciat insa "progresul" si l-au retinut.Potistii Biroului Rutier Vaslui au ... citeste toata stirea