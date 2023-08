Pe o colina pitoreasca din Vaslui, ascunsa de ochii lumii, se afla un tezaur istoric care asteapta sa fie descoperit: Movila lui Burcel. Dincolo de inaltimea sa impresionanta si pozitia strategica, aceasta movila ascunde povesti vechi, emotii si semne ale unei lumi disparute.Povestea spune ca in anul 1498, intr-o zi de duminica, in timp ce mergea catre Vaslui, domnitorul Stefan cel Mare a vazut un taran care ara in zi de sarbatoare, necinstind ziua de odihna. Intrebat care-i este numele si de ... citeste toata stirea