Pedeapsa primita de un preot beat din Vaslui care si-a pus fiul sa-i conduca masina fara permis

Preotul Valeriu Escu de la Parohia Puntiseni, Costesti, a fost condamnat dupa ce si-a pus fiul, fara permis, sa-i conduca masina, pe motiv ca el consumase alcool.Preotul Valeriu Escu a fost condamnat 9 luni de inchisoare, iar fiul sau la 1 an de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, pentru un eveniment petrecut in decembrie 2023.El ajuns sa fie anchetat de politisti, alaturi de fiul cel mare, elev la un liceu din Barlad, pentru ca l-a incurajat sa conduca masina, in care se afla si ... citește toată știrea