Penitenciarul Vaslui, campanie de prevenire a violentei in scoli

In scolile romanesti, fenomenul de bullying are o incidenta din ce in ce mai ridicata, pericolul venind din falsa impresie de normalitate a acestuia, majoritatea oamenilor acceptandu-l ca pe o componenta obisnuita a vietii de zi cu zi. Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere emotional si comportamental. Bullying-ul poate sa transforme scoala intr-un loc de temut, in timp ce aceasta ar trebui sa le asigure elevilor un mediu in care sa se simta in siguranta. Odata ... citeste toata stirea