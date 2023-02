Pentru a munci in UE, un basarabean a procurat o carte de identitate romaneasca falsa cu 150 de euro

Un basarabean care voia sa ajunga la munca in UE a fost prins la controlul de frontiera de catre politistii de frontiera cu o carte de identitate falsa romaneasca procurata contra sumei de 150 de euro.Pe 01 februarie, in jurul orei 08.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un microbuz, un cetatean din Republica Moldova, de 37 de ani.In baza profilului de risc, politistii de frontiera au trecut la efectuarea unui control amanuntit ... citeste toata stirea