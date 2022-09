Pentru ca nu i s-a permis intrarea in discoteca, s-a razbunat pe masinile din parcare

Un tanar din Negresti, beat fiind, s-a razbunat pe masinile din parcare lovindu-le si distrugandu-le, dupa ce nu i s-a permis intrarea in discoteca. Acum se afla in arest si urmeaza sa apara in fata judecatorilor.Politistii Compartimentului de Investigatii Criminale Negresti cerceteaza un tanar din Negresti pentru comiterea infractiunilor de distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, in noaptea de 24/25 septembrie 2022, in Negresti.Pana acum, din cercetari efectuate, ... citeste toata stirea