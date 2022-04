Pentru prima data, spitalul barladean are medic urolog!

Anuntata de conducerea unitatii medicale inca de la finele lui decembrie, una dintre noile "achizitie" ale Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad este medicul specialist urolog Bogdan-Victor Buzamat. Acesta a fost angajat de spital in urma concursului organizat in ultima parte a anului 2021 si a inceput sa lucreze efectiv in cadrul Ambulatoriului Integrat - Cabinet Urologie din data de 24 februarie."Incepand de luni, 4 aprilie, va prezentam noii specialisti care s-au alaturat recent ... citeste toata stirea