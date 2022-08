In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Husi, au efectuat trei perchezitii domiciliare, la adrese din localitatea Stanilesti.In dosarul penal in care au fost dispuse perchezitiile, se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si uz ... citeste toata stirea