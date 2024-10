Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, la o scoala de soferi din Vaslui

O scoala de soferi din Vaslui este implicata intr-un dosar de evaziune fiscala.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Vaslui au pus in aplicare, joi, cinci mandate de perchezitie, in cadrul unui dosar de evaziune fiscala, la o scoala de soferi si la doua locuinte, una din Vaslui si una din comuna Muntenii de Jos, fiind puse in executare si doua mandate de aducere.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) ... citește toată știrea