Perchezitii la casele unor oengisti care foloseau banii stransi in interes propriu

Astazi, la Piatra Neamt, politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat cinci perchezitii domiciliare la membrii unui ONG din oras acuzati de infractiunea de delapidare. Acestia ar fi strans bani, inclusiv in judetul nostru, in scopuri umanitare, insa i-au folosit in interes propriu.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Neamt au efectuat, astazi 5 perchezitii domiciliare la ... citeste toata stirea