Percheztii ale politistilor din Vaslui, duminica dimineata: Hoti saltati de mascati din asternuturi

Politistii din Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, fac, duminica, patru perchezitii domiciliare, la adrese din municipiul Barlad, intr-un dosar de furt calificat, anunta news.ro."Astazi, 4 septembrie 2022, peste 45 de politisti si jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, pun in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, la adrese din municipiul Barlad. In cauza penala in care au fost dispuse perchezitiile, se efectueaza ... citeste toata stirea