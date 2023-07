Un tanar din Republica Moldova asupra caruia s-a descoperit la controlul de frontiera un permis de conducere romanesc fals le-a declarat politistilor de frontiera ca l-a primit cadou de ziua sa de nastere.Pe 16 iulie, in jurul orei 13.05, in Punctul de Trecere a Frontierei Bumbata, s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un microbuz, un cetatean din Republica Moldova, de 20 de ani."In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra mijlocului de ... citeste toata stirea