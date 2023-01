Pesedistii barladeni acuza o "crima impotriva mediului si a oamenilor" din partea primarului

"Ceea ce a facut Boros din orasul nostru in numele unei modernizari aiurea si a unei fericiri ce va sa vina, se inscrie in randul marilor crime impotriva mediului si a oamenilor", spun pesedistii barladeni dupa ce Primaria a taiat mai multi copaci, castani despre care spun ca erau in plina putere de vegetatie si nu "incurcau" planurile de modernizare ale municipalitatii.Pesedistii barladeni condamna taierea mai multor copaci din oras, despre care tin sa arate ca este lipsita de sens in ... citeste toata stirea