Peste 1.300 kg de miez de nuca, confiscate la frontiera. Nu aveau documente

Politistii de frontiera de la Albita au descoperit, ascunsa si nedeclarata, in scopul sustragerii de la controlul vamal, disimulata printre marfa transportata legal de un bulgar, peste 1.300 kg de miez de nuca, fara documentatie vamala. Intreaga cantitate a fost confiscata, iar firma importatoare amendata.Pe 2 decembrie, in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un camion, un ... citește toată știrea