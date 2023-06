Politistii de frontiera de la Falciu au anuntata ca, in urma cooperarii cu politistii de frontiera din Republica Moldova au fost descoperite si confiscate, la malul raului Prut, peste 13.000 de pachete cu tigarete de contrabanda, abandonate la vederea fortelor de ordine.Pe 14 iunie, in jurul orei 19.40, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, pentru supravegherea frontierei de stat, au observat, pe raza ... citeste toata stirea