Peste 420 de interventii ale politistilor si 18 infractori prinsi in flagrant, in minivacanta de Paste

Spiritul Sarbatorilor de Paste nu a insufletit toti vasluienii, politistii avand mult de munca in minivacanta de Paste: in cele 7 zile politia a fost sesizata prin 112 de 884 de ori, iar politistii au intervenit de peste 420 de ori, prinzand in flagrant 18 autori de infractiuni.In perioada 30 aprilie - 6 mai 2024, politistii vasluieni au fost sesizati de 884 de ori, prin apeluri 112, si au intervenit de peste 420 de ori, fiind prinsi in flagrant delict 18 autori de infractiuni.In minivacanta ... citește toată știrea