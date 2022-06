Peste 5 milioane de lei repartizate de Consiliul Judetean catre 11 comune si orasul Negresti

Pentru continuarea programelor de infrastructura si cheltuieli de functionare, Consiliul Judetean va lua in discutie, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 5,190 de milioane lei catre 11 comune si orasul Negresti. In ultimul caz este vorba despre reabilitarea sistemului de apa si canalizare.2,5 milioane de lei este suma care urmeaza sa fie repartizata Primariei Negresti daca proiectul de hotarare propus de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Vaslui va primi votul consilierilor in sedinta ... citeste toata stirea