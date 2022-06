Peste 70 de copii, in tabara "Copilarie si credinta" de la Vovriesti

Saptamana trecuta, peste 70 de copii din localitatea Vovriesti, comuna Bacesti, si imprejurimi au participat la Tabara "Copilarie si credinta", organizata de Episcopia Husilor. In total, in aceasta vara, mai mult de 2.300 de copii din judet se vor distra in tabere similare organizate in 23 de comunitati rurale din judet.Pe data de 16 iunie, a debutat cea de-a IV-a editie a taberelor "Copilarie si credinta", organizate de Episcopia Husilor, in parteneriat cu Asociatia "Filantropia Ortodoxa ... citeste toata stirea