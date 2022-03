Peste 85 de gimnaste din tara vor concura la Barlad

La finele saptamanii, mai mult de 85 de gimnaste de la cluburi din mai multe judete vor lua parte la a patra editie a Cupei "Minigym" (Mica gimnasta), ce se va desfasura in Sala de gimnastica "Andreea Raducan" din Barlad.Si in acest an, sectia de gimnastica din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad deruleaza proiectul educational "Minigym - Copiii de azi, campionii de maine!". Una dintre principalele activitati ale proiectului este o competitie de profil adresata micutelor gimnaste cu ... citeste toata stirea