Pianul Calator - CLASIC, turneul national al pianistului Horia Mihail - editia a 12-a, poposeste si la Barlad

Calatoria pianistului Horia Mihail in istoria muzicii pentru pian solo intra in cel de-al doisprezecelea an de existenta, printr-o noua editie a turneului national Pianul calator, cu tema... Clasic. Recitalul va avea loc sambata, 14 mai, ora 20.45 la Pavilionul expozitional Marcel Guguianu.Un program ce alatura trei celebre sonate si o fantezie pentru pian solo de Haydn, Mozart si Beethoven, pilonii clasicismului vienez, va incanta publicul care revine de fiecare data cu placere in salile de ... citeste toata stirea