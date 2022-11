Pieton lovit de o autospeciala a Politiei

Politistii ancheteaza accidentul produs la Negresti in care a fost implicata o autospeciala de politie. Din primele cercetari a rezultat ca accidentul a avut loc in apropierea unei treceri de pietoni si masina era condusa de o politista de 23 de ani."Astazi, 20 noiembrie 2022, ora 17:44, Politia Municipiului Negresti a fost sesizata prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in urma caruia o femeie in varsta de 58 de ani din Negresti, ar fi fost acrosata, in zona unei ... citeste toata stirea