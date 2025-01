Pietonii din Barlad, sanctionati de politistii locali pentru traversarea aiurea a strazii

In cadrul unei actiuni desfasurate la inceputul saptamanii trecute, in decurs de doar patru ore, agentii Politiei Locale Barlad au surprins nu mai putin de 51 de pietoni care au traversat strada neregulamentar, 14 dintre ei fiind sanctionati cu amenda.Compartimentului Siguranta Rutiera din cadrul Politiei Locale Barlad a inceput anul in forta! Pentru a reduce numarul de accidente rutiere produse din vina pietonilor care traverseaza strada aiurea, politistii locali de la Rutiera au desfasurat o ... citește toată știrea