Pilotii barladeni, prezenti la "Off Road Max Bucovina"

In aceste zile, opt dintre pasionatii de off road din Barlad iau cu asalt "coclaurii" din comuna Capu Campului, judetul Suceava, in cadrul celei de-a doua etape a Campionatului National de Off Road. Impartiti in patru echipaje, acestia vor concura pe trei clase competitionale: Standard A, Standard B si Open.Intre 19-22 mai, dealurile si vaile din comuna Capu Campului (judetul Suceava) gazduiesc competitia "Off Road Max Bucovina 2022". Este vorba despre a doua din cele sapte ale Campionatului