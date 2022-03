Placuta Unica de Informare numere utile, in sprijinul cetatenilor din Ucraina

Avand in vedere situatia prin care trecem, pentru a putea veni in sprijinul cetatenilor din Ucraina care tranziteaza Romania, InfoCons pune la dispozitie acestora numerele utile de pe teritoriul Romaniei prin realizarea unei Placute Unice de Informare.Placuta Unica de Informare poate fi descarcata accesand urmatorul link : https://infocons.ro/info-ucraina/.Placuta Unica de Informare poate fi descarcata in vederea afisarii acesteia la loc vizibil in punctele de acces cu publicul, cat si in ... citeste toata stirea