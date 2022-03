Planul de management actualizat al spatiului hidrografic Prut-Barlad a fost avizat in sedinta Comitetului de Bazin Prut-Barlad

Ieri, in cadrul intrunirii Comitetului de Bazin Prut-Barlad a fost prezentat Planul de Management al Spatiului Hidrografic Prut-Barlad (2022 - 2027) si totodata, membrii au fost informati despre stadiul masurilor analizate pana in prezent, la nivel de screening, in cadrul proiectului RO-FLOODS, in urma caruia se va elabora Planul de Management al Riscului la Inundatii.Planul de management al spatiului hidrografic Prut-Barlad constituie principalul instrument de implementare a prevederilor ... citeste toata stirea