Anuntul iminentei plecari a liberalului Dumitru Boros, aflat in fruntea Barladului din 2016, catre Partidul Social Democrat, pentru a castiga acolo al treilea mandat de primar, a cam dat peste cap socotelile formatiunilor politice din judet. Prezent la Barlad pentru o conferinta de presa din seria "Omul bun si omul rau", Corneliu Bichinet, vicepresedintele Organizatiei Judetene a Partidului Miscarea Populara (PMP) Vaslui, a declarat, mai in gluma, mai in serios, ca, pana la debutul conferintei, ... citeste toata stirea