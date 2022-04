PNL Vaslui vrea o noua conducere la Transurb SA!

Scandalurile care au zguduit in ultima perioada Transurb SA, operatorul de transport in comun aflat in subordinea Consiliului Local Vaslui, au tinut prima pagina a ziarelor si au constituit o preocupare pentru politicienii locali. Unul dintre acestia este si deputatul Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui. Luni, in chiar ziua in care mandatul Consiliului de Administratie al companiei de transport local SC Transurb SA a expirat, Polak a anuntat ca PNL Vaslui, prin ... citeste toata stirea