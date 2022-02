PNRR ar putea finanta reabilitarea termica a blocurilor din Barlad

Blocurile din Barlad ramase inca nereabilitate termic ar putea beneficia de fonduri UE prin Programul National de Rezilienta si Redresare (PNRR) in vederea eficientizarii energetice. In acest sens, in perioada aprilie - mai, asociatiile de proprietari pot depune la primarie cererile si documentele necesare, inclusiv acordul locatarilor.Ieri, 15 februarie, sala mica a Cinematografului "Victoria" Barlad a gazduit o intrunire de lucru intre reprezentantii administratiei publice locale si cei ai ... citeste toata stirea