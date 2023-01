PNRR va finanta noi investitii in orasul Murgeni si cinci comune din judet

In scurt timp, orasul Murgeni si comunele Zorleni, Albesti, Codaesti, Deleni si Tatarani se vor alatura altor UAT-uri vasluiene care vor beneficia de fonduri nerambursabile pentru implementarea de proiecte ce vizeaza asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin construirea de piste pentru biciclete si elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana.In prima faza, in ultimele zile ale anului 2022, Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, ... citeste toata stirea