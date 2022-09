PNRR va finanta o cresa cu 110 locuri in Husi si una cu 40 locuri in Vaslui

In cativa ani, anteprescolarii din municipiile Vaslui si Husi vor beneficia de cate o cresa noua construita cu fonduri prin PNRR, contractele de finantare ale investitiilor fiind deja semnate de ministrul Dezvoltarii. In cea din Vaslui vor beneficia de ingrijire 40 de prichindei, iar in cea din Husi se pot putea inscrie 110 micuti. Cele doua investitii se ridica la o valoare totala de peste 33,5 milioane de lei.Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, ... citeste toata stirea