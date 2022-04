Politia, actiuni cu efective marite in zonele Murgeni si Husi

In perioada 13 - 16 aprilie, politistii din structurile de politie rutiera si ordine publica ale Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman, au actionat, preventiv-reactiv, pe raza orasului Murgeni si in comunele arondate, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, combaterea aparitiei faptelor antisociale, cresterea gradului de disciplina rutiera in randul conducatorilor de autovehicule dar si pentru depistarea si sanctionarea ... citeste toata stirea