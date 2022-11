Politia Locala Vaslui a dat 2.370 avertismente si 709 amenzi anul acesta

In primele noua luni ale acestui an, Politia Locala a efectuat 2.058 patrulari auto si 3.094 patrulari pedestre. Politistii locali au legitimat 3.386 de persoane si au constatat 3.079 de contraventii pentru care au aplicat 2.370 avertismente si 709 amenzi contraventionale, in valoare de 347.925 lei si 4.660 puncte de penalizare. Institutia at inregistrate 135 petitii scrise si 953 sesizari telefonice.Potrivit raportului facut publicitatii de catre Politia Locala Vaslui pentru primele noua luni ... citeste toata stirea