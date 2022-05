Politia Rutiera, cu ochii pe taxiuri

In perioada 12-13 mai, politistii rutieri, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman Vaslui si specialisti ai Serviciului Judetean de Metrologie Legala Vaslui, au actionat preventiv-reactiv, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in vederea verificarii operatorilor de transport in regim taxi si transport alternativ cu autoturism si conducator auto (in regim de inchiriere).Activitatile au vizat reducerea riscului rutier, prin ... citeste toata stirea