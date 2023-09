Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres.Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35, pe raza comunei Stefan cel Mare, cand in cadrul unei actiuni pe linia depistarii conducatorilor de autovehicule care conduc in timp ce se afla sub influenta substantelor ... citeste toata stirea