Politist vasluian, medalie de bronz la Campionatul de Judo al Ministerului de Interne

Participant inca din anul 2007, la competitia de judo a Ministerului Afacerilor Interne, subcomisarul de politie Ionut-Sebastian Panzaru, ofiter specialist in cadrul Biroului Pregatire Profesionala al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, a fost medaliat cu bronz anul acesta la categoria 81 de kilograme (peste 35 de ani).In perioada 05 - 08 martie 2024, peste 100 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri s-au luptat pe saltea, la Calimanesti, in judetul Valcea, in cadrul