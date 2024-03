Politista romanca in Congo. Din banii de diurna, Luminita le cumpara copiilor africani mancare

O politista din Vaslui trimisa intr-o misiune de mentinere a pacii in Congo a fost felicitata de Politia Romana pentru activitatea sa. Ea obisnuieste sa-si dea aproape toti banii din diurna pentru a cumpara alimente copiilor africani.Luminita Dragusanu alaturi de copiii din Congo FOTO Vremea NouaLuminita Dragusanu, agent principal in Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, se afla de doi ani intr-o misiune de mentinere a pacii in Republica Congo, timp pe care si l-a dedicat in cea mai ... citește toată știrea