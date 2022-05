Politistii cauta o adolescenta de 15 ani, disparuta de la domiciliu impreuna cu fiica sa de trei luni

Politistii vasluieni cauta o adolescenta in varsta de 15 ani din comuna Todiresti, care a disparut acasa impreuna cu fiica sa de trei luni.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fata a plecat de la domiciliu in noaptea de 20 spre 21 mai si nu a mai revenit, apropiatii nemaiputand lua legatura cu ea.'In ziua de 21 mai, politistii din cadrul Politiei orasului Negresti au fost sesizati la numarul 112 cu privire la faptul ca, in noaptea de 20 spre 21 mai, ... citeste toata stirea