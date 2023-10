De la inceputul anului, in cadrul celor 11 actiuni pentru verificarea serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan si adaposturilor publice din judet, politistii vasluieni de la Protectia Animalelor au facut verificari in 64 de localitati si au aplicat 128 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 400.000 de lei.De la inceputul acestui an, Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Vaslui, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au organizat si derulat 11 ... citeste toata stirea