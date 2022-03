Politistii vasluieni au donat sange

Pe 7 martie, in cursul diminetii, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au raspuns chemarii celor aflati in nevoie si s-au prezentat la Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina din municipiul Barlad, pentru a dona sange.Participarea la aceasta actiune a fost benevola, politistii intelegand ca in acest mod pot salva viata unui copil, a unui parinte, pot salva viata victimelor accidentelor de circulatie ori chiar a cetatenilor raniti in Ucraina. Prin ... citeste toata stirea