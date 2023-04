Pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica, peste 515 politisti vor fi la datorie in judet, in perioada 28 - aprilie - 2 mai 2023, cu prilejul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui."Actiunile organizate si derulate de efectivele de politie au ca obiectiv sprijinirea cetatenilor in cazul unor situatii de urgenta, prevenirea si combaterea infractionalitatii, precum si a faptelor antisociale. Astfel, politistii, ... citeste toata stirea