Plutonierul adjutant Viorel Bornaz, care lucra de 17 ani ca pompier in cadrul Detatamentului de Pompieri Barlad, s-a stins din viata in week-end, dupa ce a suferit un infarct si a intrat in stop cardiorespirator. Salvatorul avea doar 38 de ani, ce a lasat in urma o sotie insarcinata in sase luni!Duminica, 16 septembrie, plutonier adjutant Viorel Bornaz, pompier, sot si camarad de nadejde, a pierdut mult prea rapid lupta cu moartea, alaturandu-se celor drepti intru Domnul, pentru a ne veghea de ... citeste toata stirea