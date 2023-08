Daca, in perioada 1 ianuarie - 15 august 2022, pompierii vasluieni s-au confruntat cu 182 de incendii de vegetatie uscata, miriste si maracinis, in acest an, insa pana pe 26 august, acestia au fost solicitati sa intervina pentru stingerea a 445 de incendii, din care peste 90 au fost incendii de vegetatie uscata. Chiar daca se constata o scadere la jumatate, pompierii atrag atentia cetatenilor sa fie responsabili si sa nu mai dea foc la miristi si terenuri agricole, intrucat incendiile provocate ... citeste toata stirea