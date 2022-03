Pompierii vasluieni avertizeaza! Record de incendii de vegetatie uscata: 295 in 80 de zile!

Daca, in cursul anului 2021, pompierii vasluieni s-au confruntat cu 195 de incendii de vegetatie uscata si maracinis, adica un incendiu la fiecare doua zile, in intervalul 1 ianuarie - 20 martie 2022, acestia au fost solicitati sa intervina pentru stingerea a nu mai putin de 295 de incendii de vegetatie uscata, adica o medie de 3,69 incendii / zi. Numai in week-endul 19-20 martie, echipajele ISU au intervenit pentru lichidarea a 37 de incendii de vegetatie uscata."Stop incendiilor de vegetatie ... citeste toata stirea