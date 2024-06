Portar experimentat la CSM Vaslui

Dupa ramanerea in prima divizie a handbalului romanesc, echipa vasluiana de handbal CSM Vaslui se pregateste de un nou sezon cu gandul de a nu mai trece prin emotiile de la sfarsitul sezonului trecut. In acest scop s-a facut si ultima achizitie, Adrian Esenghea, un portar experimentat, de 32 de ani, care a jucat si la echipe din strainatate, urmand sa apere poarta vasluienilor.CSM Vaslui a anuntat faptul ca, in sezonul urmator, poarta echipe de handbal a vasluienilor va fi aparata de Adrian ... citește toată știrea