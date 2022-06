Posta Romana a inceput distribuirea voucherelor sociale. In Vaslui vor ajuge saptamana viitoare

De vinerea trecuta, Posta Romana a inceput distribuirea voucherelor sociale in cadrul programului "Sprijin pentru Romania". In judetul Vaslui, acestea vor ajunge incepand cu saptamana viitoare, in cel de-al doilea lot.Voucherele sociale, in valoare de 250 de lei, acordate prin programul "Sprijin pentru Romania", vor fi acordate in patru transe, o data la doua luni, pana la finalul anului.Primele loturi de carduri pe care vor fi virate ajutoarele financiare acordate persoanelor aflate in ... citeste toata stirea